Kläranlage: Rat stimmt für hohe Investitionen

Das Rathaus in Garrel. Archivfoto: Hoff

Von Sandra Hoff



Garrel. Um für die Zukunft gerüstet zu sein, muss die Gemeinde Garrel in den Jahren 2020 bis 2024 einen hohen Millionenbetrag in die Umbau- und Sanierungsarbeiten der Kläranlage investieren. Als Einnahme erhält die Gemeinde für die Umstellung der Verfahrenstechnik und den Bau des Faulturmes Fördermittel in Höhe von einer Millionen Euro. Einstimmig hat sich der Rat der Gemeinde Garrel jetzt für die Maßnahme, die 8,3 Millionen Euro kosten soll, ausgesprochen. Die Gebühren bleiben davon vorerst unberührt. Sobald die Arbeiten abgeschlossen sind, muss die Abwassergebühr neu kalkuliert werden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 20. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

