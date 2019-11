Musiker stimmen feierlich den Advent an

Vorweihnachtliches Musikerlebnis: 850 Besucher waren beim Adventskonzert im vergangenen Jahr dabei. Foto: Looschen

Von Sandra Hoff



Garrel. Bereits seit Wochen bereiten sich die mehr als 90 Musiker aus dem Ausbildungs- und Hauptorchester auf das diesjährige Adventskonzert des Garreler Musikvereins vor, das am 8. Dezember um 18 Uhr in der Pfarrkirche Sankt Peter und Paul stattfindet. Neben den turnusgemäßen Übungseinheiten standen zusätzlich Register- und Sonderproben auf dem Programm.



Das komplett neu einstudierte Programm, das sorgfältig von den beiden Dirigenten Simone Tieke und Helmut Sprenger ausgesucht wurde, verspricht anspruchsvolle und abwechslungsreiche Musikrichtungen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 19. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.