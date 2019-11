„Leere Hand“ kann sich selbst verteidigen

Konzentration und Disziplin: Schritt für Schritt vollziehen die Teilnehmer in Tweel die Kata von Trainer Tim Milner (vorne) möglichst synchron nach. Foto: Yvonne Högemann

Von Yvonne Högemann



Tweel. Locker laufen Mädchen und Jungen, Frauen und Männer durch die Tweeler Sporthalle, klatschen einander mit Händen und Füßen ab. Es geht in den Unterarmstütz, wieder wird abgeklatscht. Die Aufwärmphase von Tim Milner macht allen Spaß. Danach noch ein wenig dehnen, bevor es in die meditative Begrüßungszeremonie geht.



40 Teilnehmer im Alter von acht bis 65 Jahren, vom Weißgurt bis zum Schwarzgurt, nahmen am Wochenende an einem Karatelehrgang teil, zu dem der Verein Shodushi Garrel eingeladen hatte. Die Leitung des Lehrgangs hatte Tim Milner. Der Bochumer hat den fünften DAN Shotokan-Karate inne. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 19. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.