Tagesmütter hoffen auf mehr Anerkennung

Treffen mit dem Vertretungskreis: Doris Deeben-Diekmann (links) empfängt die Tagesmütter zum regelmäßigen Austausch in ihren vier Wänden. Foto: Hoff

Von Sandra Hoff



Garrel. Geschäftsführerin, Büroleiterin, Kassenprüferin, Einkaufsleiterin, Köchin und Reinigungskraft auf der einen, Animateurin, Erzieherin, Seelsorgerin und Pädagogin auf der anderen Seite. Die Liste der Jobs, die eine Kindertagespflegeperson täglich ausübt, ist lang, eine 50-Stunden-Woche der Normalfall, der Verdienst und die gesellschaftliche Anerkennung dagegen ausbaufähig. Trotzdem gibt es in der Gemeinde Garrel 14 Tagesmütter. „Ohne Leidenschaft für die Aufgabe übt niemand diesen Beruf aus“, sagt Doris Deeben-Diekmann. Sie leitet den sogenannten Vertretungskreis (siehe Faktenkasten) in Garrel, der aktuell aus sieben Tagesmüttern besteht. Während Eltern genau wüssten, was Tagesmütter leisten, „wird uns von außen oft das Gefühl vermittelt, nichts wert zu sein“, kritisiert Deeben-Diekmann. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 16. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.