Unterwegs mit Reinhard Meyer

Im Gespräch: MT-Redakteurin Sandra Hoff und Bürgermeisterkandidat Reinhard Meyer. Foto: Grünloh

Von Sandra Hoff



Garrel. Unterwegs mit den Bürgermeisterkandidaten: Die Münsterländische Tageszeitung hat die vier Bewerber, die alle auf dem Chefsessel des Garreler Rathauses Platz nehmen wollen, zu einer Tour durch die Gemeinde eingeladen. Während die Kanditaten die Ziele vorgeben, übernimmt die MT die „Taxi“-Fahrt. Politische Ziele, Wahlkampf-Inhalte und Forderungen stehen nicht im Mittelpunkt, sondern die Privat-Person. Heute: Reinhard Meyer (parteilos, für die Grünen). Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 15. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.