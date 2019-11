Dinos und Bären haben jetzt viel Platz

Ungewohnte Rollen: Die Kindergartenkinder stellten auf Plattdeutsch die Arbeit der beteiligten Handwerker vor. Foto: Looschen

Von Hubert Looschen



Varrelbusch. Wenn die Bären durch ihr Revier streifen und dabei Dinos begegnen, müssen sie sich keine Sorgen um zu wenig Platz machen. Der Neubau der Kindertagestätte St. Marien Varrelbusch, die auch von Jungen und Mädchen aus Falkenberg besucht wird, bietet dem Nachwuchs der Gruppen „Bärenbande“ und „Dinos“ viel Raum zum Spielen, aber auch fürs Basteln und für Ruhezeiten. Jetzt wurde der Neubau mit seinen Gruppenräumen (zwei Regelgruppen, eine Krippengruppe), dem Multifunktionsraum, der Küche, dem Personalraum und dem Büro für Leiterin Edeltraud Bünger eingeweiht. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 12. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.