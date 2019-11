Kläranlage soll 8,3 Millionen Euro kosten

Das Rathaus in Garrel. Foto: Vorwerk

Von Sandra Hoff



Garrel. „Dieses Projekt bereitet mir heftige Bauchschmerzen“, sagte Arnold Hannöver (BfG) jetzt auf der Sitzung des Garreler Planungssausschusses. Gemeint sind die geplanten Umbau- und Modernisierungsarbeiten der Kläranlage.



Hintergrund: Der Rat hatte bereits im September 2017 beschlossen, die Verfahrenstechnik auf der Kläranlage Garrel umzustellen, einen Faulturm zu bauen und die Gasgewinnung aus dem Klärschlamm in einem Blockheizkraftwerk durchzuführen. Um die örtliche Kläranlage zukunftssicher umzubauen, waren seinerzeit knapp 3,9 Millionen Euro veranschlagt worden, eine Million Euro gibt‘s an Fördermitteln. Doch mittlerweile hat sich die Summe mehr als verdoppelt. Fast 8,3 Millionen stehen auf der Kostenuhr. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 8. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.