In Garrel sollen bald neue Bauregeln gelten

Foto: MT-Archiv

Von Sandra Hoff



Garrel. Wie darf zukünftig im Kernort Garrels gebaut werden? Die politischen Gremien haben sich einheitlich für eine Nahverdichtung ausgeprochen, weswegen die Gemeindeverwaltung ein umfangreiches Konzept durch das Planungsbüro Diekmann und Mosebach aus Rastede erarbeiten ließ, das nach aktuellem Stand drei verschiedene Zonen ausweist. Ziel ist es, eine Innenverdichtung im Einklang mit der bestehenden Bebauung zu ermöglichen. Dabei soll die belebte Erdgeschosszone entlang der Hauptstraße (Einzelhandel) gestärkt werden, „gleichzeitig wollen wir eine Nachbarschaftsverträglichkeit wahren“, erklärte Hannes Korte vom zuständigen Planungsbüro am Montag auf der Sitzung des Planungssausschusses, als er das Konzept den Gremiumsmitgliedern vorstellte. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 6. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.