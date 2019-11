Trödler Jupp sucht Frau „zum Polieren“

Partyvorbereitungen: Elsa (links), Karl, Ludmilla und Jupp (rechts) sind sich nicht ganz einig. Foto: Högemann

Von Yvonne Högemann

Garrel. Seit 1949 treten die „Kolpings Garreler Theaterlüe“ (KolGaThe) ununterbrochen auf. Auch in diesem Jahr setzen sie die 70-jährige Tradition fort und sorgen dafür, dass die plattdeutsche Sprache nicht in Vergessenheit gerät. Mit dem Lustspiel „Trödel, Trubel, Täterä“ von Carsten Schreier feierten sie am Wochenende im Forum der Oberschule Garrel vor großem Publikum ihre Premiere – und boten einen Abend voller Lacher, Verwechslungen sowie Gesang. Zwei Ehrungen gab‘s auch: Zehn Jahre ist Monika Nienaber als Souffleuse dabei und seit einem Vierteljahrhundert gehört Hubert Bley zum Ensemble der KolGaThe.

Jupp (Bernd Westerkamp) ist Trödler und eingefleischter Junggeselle, der es mit der eigenen Reinlichkeit nicht so genau nimmt: „Eenmal in’n Maant wascht Ludmilla mien Wäsche. Dat sünd twee Ünnerbüxen, dree Ünnerhemden un veer Büxen. Ik drääg de Ünnerbüxen een Week un denn dreih ik dat Brune na buten.“ Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 4. November – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.