Kandidaten geben sich keine Blöße

Garrel: Bürgermeister-Wahlkampf eröffnet

Das Los entscheidet: Vor der Diskussion wurde die Reihenfolge bestimmt (von links): Thomas Höffmann, Reinhard Meyer, MT-Redakteurin Sandra Hoff, Detlev Buschenlange und Martin Backhaus. Fotos: Georg Meyer

Von Georg Meyer



Garrel. Der Wahlkampf in Garrel ist eröffnet und das Interesse riesig. Mehr als 400 Zuhörer wollten beim ersten gemeinsamen Auftritt der Bürgermeister-Kandidaten dabei sein. MT-Redakteurin Sandra Hoff, die die Podiumsdiskussion gemeinsam mit ihrem Kollegen Thomas Vorwerk souverän leitete, stellte fest: „Politikverdrossenheit scheint in Garrel kein Thema zu sein.“ Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 1. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.