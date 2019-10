Garrel: Polizei klärt fünf Einbrüche auf

Symbolfoto: dpa

Garrel (her). Nach intensiven Ermittlungen hat die Cloppenburger Polizei in Zusammenarbeit mit der Inspektion Leer/Emden fünf Einbrüche in Garrel aufgeklärt. Wie die Beamten mitteilen, ereigneten sich die Taten am 30. September sowie am 4. und 7. Oktober.



Dringend tatverdächtig ist demnach ein 21-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz, der bereits seit dem 10. Oktober wegen anderer Taten in Untersuchungshaft sitzt. Der junge Mann war zuvor auf frischer Tat durch Zeugen bei einem Einbruch in Ostrhauderfehn beobachtet worden.



Als er dies bemerkte, versuchte er mit seinem Pkw zu flüchten, konnte aber durch die Zeugen daran gehindert werden. Sie hielten ihn bis zum Eintreffen der bereits alarmierten Polizei fest.

