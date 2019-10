Schulbus in Garrel brennt aus

Foto: nordwestmedia / van Elten

Garrel (her). Aus bislang ungeklärter Ursache ist am frühen Mittwochmorgen ein Schulbus in Garrel ausgebrannt. Wie die Polizeit mitteilt, entstand das Feuer gegen 6.55 Uhr.



Das Fahrzeug war in einem Feldweg an der Pater-Kolbe-Straße abgestellt, es war noch nicht im Betrieb. Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr Garrel rückte mit sieben Fahrzeugen und 37 Einsatzkräften aus, um den Brand zu löschen.



Der Bus wurde vollständig zerstört, die Höhe des Schadens ist unbekannt. Ersten Ermittlungen zufolge kann ein technischer Defekt nicht ausgeschlossen werden.