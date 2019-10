Ein Lächeln reicht: Garrelerin hilft Krebspatienten

Sabrina Böske schenkt neue Augenbrauen

Gibt Krebspatienten ein Stück Hoffnung zurück: Sabrina Böske schenkt schwerkranken Menschen Augenbrauen. Foto: Böske

Von Sandra Hoff



Garrel. Wenn Krebspatienten eine Chemotherapie bekommen, fallen ihnen häufig die Haare aus. Nicht nur die auf dem Kopf, sondern auch die feinen Härchen über den Augen. Für viele Patienten bedeutet das neben der großen körperlichen Belastung vor allem auch seelischer Schmerz. In ihrem Gesicht fehlt etwas. Sabrina Böske will diesen Menschen genau das zurückgeben: Sie schenkt Krebspatienten, die ihre Haare verloren haben, neue Augenbrauen – beispielsweise mit Microblading oder Permanent-Make-up. Mehr dazu

