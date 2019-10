MT-Diskussion findet in der Oberschule statt

Foto: Vorwerk

Garrel (sho). Aufgrund der großen Nachfrage verlegt die Münsterländische Tageszeitung die von ihr organisierte Podiumsdiskussion mit den vier Bürgermeister-Kandidaten Martin Backhaus (CDU), Detlev Buschenlange (unabhängig), Thomas Höffmann (für das „Wählerbündnis pro Garrel“) und Reinhard Meyer (tritt für die Grünen an) ins Forum der Oberschule Garrel. Die Veranstaltung wird dort wie geplant am Mittwoch, 30. Oktober um 19 Uhr beginnen, Einlass ist um 18.30 Uhr. Damit können jetzt maximal 400 Sitzplätze belegt werden.



Die MT-Redakteure Thomas Vorwerk und Sandra Hoff werden die vier Bewerber auf den Prüfstand stellen und sie mit all den Themen konfrontieren, die für die Gemeinde Garrel von besonderer Bedeutung sind: Verkehr, Bauland, Vereine, Ehrenamt, Breitband- und Molbilfunkausbau, bezahlbarer Wohnraum, Wirtschaftsförderung sowie die Kindertagesstätten- und Schulsituation im Kernort und in den Kirchdörfern. Neben den Fragen der Moderatoren werden auch die Gäste Gelegenheit bekommen, ihren Wissensdurst zu stillen.



Info: Wer möchte, dass seine Frage von den Moderatoren gestellt wird, der kann sie per E-Mail an hoff@mt-news.de schicken oder sie telefonisch unter 04471/17842 durchgeben.