MT lädt zur Diskussion mit Kandidaten ein

Blick in die Glaskugel: Wer wird neuer Bürgermeister in Garrel? Diese Frage wird am 30. Oktober zwar noch nicht beantwortet, dafür wird es aber sicherlich eine Entscheidungshilfe für die Wähler sein, wenn sich die Bewerber in der ersten Podiumsdiskussion des Wahlkampfes dem Bürger präsentieren. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Garrel. Wahlkampfauftakt in Garrel: Gerade einmal 48 Stunden nach Berwerbungsschluss stellen sich die Kandidaten für die Garreler Bürgermeisterwahl in einer Podiumsdiskussion den Fragen der MT-Redakteure Sandra Hoff und Thomas Vorwerk. Die Heimatzeitung lädt am kommenden Mittwoch, 30. Oktober, ab 19 Uhr in den Saalbetrieb „Zum Schäfer“ an der Hauptstraße in Garrel ein, und es wird mit einem vollen Haus zu rechnen sein. Schließlich ist es für die Wähler die erste Gelegenheit, alle Bewerber gleichzeitig kennenzulernen und ihnen auch direkt auf den Zahn zu fühlen.



