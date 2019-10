Tweel: Ausschuss lehnt Ferienbetreuung ab

Fakten: Zahlen belegen, dass vor allem Kinder aus dem Schulbezirk Tweel das Angebot der Ferienbetreuung am Standort der Grundschule Garrel wahrnehmen. Foto: Hoff

Von Sandra Hoff



Garrel. Diskussionsbedarf und erhitzte Gemüter in den Besucherreihen gab es am Montagabend während der Schulausschusssitzung der Gemeinde Garrel. Der Grund: Eltern fordern, dass eine Kinderbetreuung während der Oster-, Sommer-, und Herbstferien am Schulstandort Tweel eingerichtet wird. Doch das politische Gremium entschied sich mehrheitlich dagegen.



Erster Gemeinderat Karl-Heinz Focken erklärte: „Bisher wird in Garrel eine freiwillig eingeführte Ferienbetreuung für das gesamte Gemeindegebiet angeboten. Eine Auswertung der Teilnehmer hat ergeben, dass – prozentual gesehen – die meisten Teilnehmer aus dem Schulbezirk Tweel stammen.“ Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 23. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.