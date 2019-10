Lange Wege, bis es im Container scheppert

Zwei Sammelstellen: Wer sein Altglas entsorgen will, muss zur Kläranlage fahren oder die Container hinter der Schule nutzen. Foto: sho

Von Sandra Hoff



Garrel. Peter Krichbaum, Seniorenbeauftragter der Gemeinde Garrel, wohnt in der Neubausiedlung Richtung Bösel. Wenn der Ruheständler seinen Altglasbestand entsorgen will, muss er eine lange Wegstrecke auf sich nehmen – entweder geht‘s zur Sammelstelle hinter der Schule oder zur Entsorgungsanlage bei der Kläranlage. So wie ihm geht es vielen Garrelern. „Warum gibt es im Kernort so wenig Altglascontainer?“, ärgert er sich.



