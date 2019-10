Garreler auf den Spuren der Mutter Gottes

Entflammt: Pfarrer Paul Horst und Bernhard Högemann entzündeten eine Kerze für die Gemeinde Sankt Johannes Baptist. Foto: Looschen

Garrel (hub). Nach einer einwöchigen Pilgerreise nach Fatima und Santiago sind in dieser Woche 73 Frauen und Männer wohlbehalten mit vielen neuen Eindrücken in ihre Heimatorte zurückgekehrt. Die Reise war von der Pfarrgemeinde Sankt Johannes Baptist in Garrel angeboten worden, Gläubige aus einigen Nachbarorten schlossen sich der Gruppe an.

Höhepunkt der Reise war nach einer Eucharistiefeier in der Kirche des Heiligen Antonius von Padua und der Stadtbesichtigung in Lissabon mit seinen bekannten Attraktionen die Stadt Fatima. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 19. Oktober – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

