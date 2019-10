Backhaus will mit seinen Stärken punkten

Foto: Hoff

Von Sandra Hoff

Garrel. Die Spekulationen sind beendet, Garrels CDU hat sich festgelegt: Martin Backhaus soll für die Christdemokraten bei der Bürgermeisterwahl am 1. Dezember antreten. 99 der knapp 400 geladenen CDU-Mitglieder waren am Donnerstagabend ins Gasthaus „Zum Schäfer“ gekommen, um ihre Stimmen abzugeben. Vor der Urwahl hatten beide Bewerber noch einmal die Chance genutzt, mit einer Rede auf Stimmenfang zu gehen. Nachdem CDU-Gemeindeverbandsvorsitzender Christoph Penning die Formalitäten geklärt und den Ablauf der Urwahl erläutert hatte, bat er die Mitglieder auch schon an die Wahlurne. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 19. Oktober – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Garrel:

18.10.2019 | Garrel soll weiter lebens- und liebenswert bleiben