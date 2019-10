Garrel: CDU nominiert Martin Backhaus

Nach der Urwahl: CDU-Gemeindeverbandsvorsitzender Christoph Penning (links) gratuliert Martin Backhaus. Foto Hoff

Von Sandra Hoff



Garrel. Die CDU Garrel zieht mit Martin Backhaus in den Bürgermeisterwahlkampf.



Der 48-jährige Versicherungsmakler setzte sich am Donnerstagabend im Gasthaus "Zum Schäfer" gegen seinen Mitbewerber Dirk Koopmann aus Falkenberg durch. Er bekam 72,44 Prozent der Stimmen. Zur Nominierungsversammlung des CDU-Gemeindeverbandes waren 99 der knapp 400 geladenen Mitglieder gekommen, um am Ende zu entscheiden, wen sie für die Bürgermeisterwahl am 1. Dezember ins Rennen schicken wollen. Bedeutet in Zahlen: 71 der 99 abgegebenen Stimmen votierten für Backhaus, es gab eine Enthaltung. Bislang tritt der 48-Jährige bei der Wahl gegen Detlev Buschenlange (unabhängig), Reinhard Meyer (für die Grünen) und Thomas Höffmann ("Wählerbündnis pro Garrel") an.



Ob noch weitere Einzelbewerber ihren Ring in den Hut werfen, ist unklar. Bis Montag, 28. Oktober, um 18 Uhr können die Bewerbungsunterlagen im Rathaus abgegeben werden.