Garrel soll weiter lebens- und liebenswert bleiben

Will die Zukunft seiner Heimatgemeinde mitgestalten: Detlev Buschenlange tritt am 1. Dezember bei der Bürgermeisterwahl in Garrel an. Foto: Hoff

Von Sandra Hoff



Garrel. Sein klar formuliertes Ziel: Die Gemeinde Garrel soll für ihre Menschen lebens- und liebenswert bleiben. Um dieses Ziel zu erreichen, tritt Detlev Buschenlange als unabhängiger Kandidat „aus Überzeugung und mit Leidenschaft“ für das Amt des Bürgermeisters in seiner Heimatgemeinde an.



Die Entscheidung zu kandidieren, sei kein Schnellschuss gewesen, sagt Buschenlange. „Der Gedanke hat sich schon vor längerer Zeit in meinem Kopf festgesetzt, dann habe ich ziemlich schnell das Gespräch mit meiner Frau Sigrid gesucht und gemeinsam mit unseren Kindern haben wir beschlossen, diesen Weg zu gehen."