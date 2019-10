Reinhard Meyer tritt für die Grünen in Garrel an

Reinhard Meyer bei seiner Verabschiedung in den Ruhestand. Archivfoto: Vorwerk

Garrel (mab). Der Wahlzettel bei der Bürgermeisterwahl in Garrel wird länger. Seit Mittwoch steht fest, dass die Garreler nunmehr die Auswahl zwischen mindestens vier Kandidaten haben werden. Der Kreisverband der Grünen schickt Reinhard Meyer (62) ins Rennen um das Garreler Rathaus.



Damit tritt der ehemalige Polizist aus Garrel gegen Detlev Buschenlange als Unabhängiger, Thomas Höffmann für das „Wählerbündnis pro Garrel“ bestehend aus den Ratsfraktionen der der BfG, FDP und SPD und dem Kandidaten der CDU an. Letzter wird wiederum am Donnerstagabend bei einer Urwahl gekürt. Wie bereits berichtet, sind bislang Martin Backhaus und Dirk Koopmann nominiert. Theoretisch könnte es noch einen weiteren Bewerber geben. Gewählt wird der neue Garreler Bürgermeister am 1. Dezember.



