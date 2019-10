Backhaus oder Koopmann? CDU hat die Wahl

Urwahl: Morgen entscheiden Garrels CDU-Mitglieder, wen sie als Kandidaten bei der Bürgermeisterwahl ins Rennen schicken. Foto: dpa

Von Sandra Hoff



Garrel. Wen schickt die CDU Garrel bei der Bürgermeisterwahl am 1. Dezember ins Rennen? Während die Findungskommission und der erweiterte Vorstand der CDU Garrel Martin Backhaus nominiert hatten, wurde Koopmann von einem Mitglied aus Falkenberg vorgeschlagen (MT berichtete). Beide stellen sich morgen um 19 Uhr im Gasthaus „Zum Schäfer“ der (Ur-)Wahl. Weitere Kandidaten-Nennungen sind ebenfalls möglich, etwa – wie im Fall von Dirk Koopmann – durch den Vorschlag eines der rund 450 geladenen Garreler CDU-Mitglieder. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 16. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.