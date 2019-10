Buschenlange ist der dritte Bürgermeisterkandidat

Detlev Buschenlange. Foto: Buschenlange

Garrel (sho). Er ist parteilos, er ist Garreler; nun will Detlev Buschenlange Rathauschef in seiner Heimatgemeinde werden. Damit hat ein vierter Kandidat den Hut in den Ring geworfen, wenn's um die Bürgermeisterwahl am 1. Dezember geht. Antreten werden aber nur drei (vorausgesetzt es meldet sich kein weiterer Bewerber), die CDU muss ihren Kandidaten erst noch bei der Urwahl am 17. Oktober küren.



Im August 1980 startete Buschenlange seine Karriere bei der niedersächsischen Polizei. "Zu Beginn war ich einige Jahre im Einsatz- und Streifendienst tätig", berichtet der 56-Jährige. Nach seiner Aufstiegsausbildung für den gehobenen Dienst am Bildungsinstitut der Polizei Niedersachsen wechselte er in den Kriminaldienst bei der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land in Wildeshausen, wo er sich als Kriminalhauptkommissar und Ermittlungsgruppenleiter im Bereich der Einbruchskriminalität in Groß- beziehungsweise Bandenverfahren spezialisiert hat. Zusätzlich unterrichtet er als Anleiter für Polizeistudenten junge Menschen darin, "einen verantwortungsvollen Beruf in unserer Gesellschaft zu erlernen".



Der vierfache Familienvater sagt: "Ich verfüge über langjährige und umfassende Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit den Verwaltungen niedersächsischer Landesbehörden, den Landkreisen und Gemeinden, der Staatsanwaltschaften und den Gerichten. Die sich daraus ergebenden Potentiale möchte ich im Sinne aller Garreler nutzen und einbringen. Dabei sind mir Bürgernähe und die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern der Verwaltung und dem Rat besonders wichtig. Respektvoller Umgang miteinander steht bei mir dabei im Vordergrund."

