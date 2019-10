Höffmann will frischen Blick auf Garrel werfen

Stellt sich am 1. Dezember zur Wahl: Thomas Höffmann will Bürgermeister in Garrel werden. Foto: Hoff

Von Sandra Hoff



Garrel. Der Kampf ums Garreler Rathaus hat spätestens mit der Bekanntgabe eines zweiten Bewerbers richtig Fahrt aufgenommen. Neben einem CDU-Kandidaten (Martin Backhaus oder Dirk Koopmann, die Uhrwahl ist am 17. Oktober) wird auch Thomas Höffmann am 1. Dezember bei der Bürgermeisterwahl antreten. Unterstützt wird der 46-Jährige vom „Wählerbündnis pro Garrel“, das aus den Fraktionen der BfG, FDP und SPD besteht (MT berichtete).



Der zweifache Familienvater, der aktuell als Referatsleiter im Bremer Innenministerium arbeitet, kann kommunalpolitisch auf einen hohen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Für die SPD sitzt er aktuell im Friesoyther Stadtrat. Doch seine bisherige Parteizugehörigkeit soll für das Amt des Bürgermeisters keine Rolle spielen. „Ich werde meine SPD-Zugehörigkeit bewusst ruhen lassen“, sagt der Kamperfehner. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 11. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.