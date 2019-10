Zwei Kandidaten stellen sich CDU-Mitgliedern vor

Bewerber als Bürgermeisterkandidat der CDU: Garrels CDU-Vorsitzender Christoph Penning (Mitte) stellte die Kandidaten Dirk Koopmann (links) und Martin Backhaus (rechts) vor. Foto: CDU Garrel

Garrel (mt/sho). Zur Vorstellung der CDU-Bewerber zur Bürgermeisterwahl am Dienstag haben Martin Backhaus und Dirk Koopmann die Gelegenheit genutzt, sich und ihre Ideen vor knapp 100 Mitgliedern zu präsentieren. Backhaus war zuvor von der Findungskommission und dem erweiterten Vorstand der CDU Garrel, Koopmann von einem Mitglied aus Falkenberg vorgeschlagen worden (MT berichtete).



Nach einer 20-minütigen Vorstellung beider Kandidaten hatten die Mitglieder Gelegenheit, Fragen zu stellen. Martin Backhaus betonte seine langjährige Verwaltungserfahrung, Dirk Koopmann seine Arbeit im Rat und den Ausschüssen. Beide Bewerber gingen auf die Verkehrs- und Bauplatzsituation ein, wollen Firmen im Ort und den Dörfern halten, den gymnasialen Zweig stärken und zeitnah eine langfristig brauchbare Ortsumgehung schaffen.



„Das sind Themen, die die Garreler aus allen Ortsteilen und Dörfern wirklich bewegen", befand Christoph Penning, Vorsitzender des CDU-Gemeindeverbandes.