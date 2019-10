Weiterer Bürgermeisterkandidat für Garrel

Foto: Höffmann

Garrel (sho). Die BfG-, FDP- und SPD-Fraktion haben gemeinsam das „Wählerbündnis pro Garrel“ gegründet, um die Kandidatur des 46-jährigen Friesoyther Verwaltungsexperten Thomas Höffmann bei der Bürgermeisterwahl am 1. Dezember zu unterstützen.



Thomas Höffmann ist verheiratet, zweifacher Vater und wohnt mit seiner Familie in Kamperfehn. Er ist nicht zuletzt einigen Garrelern schon vom Fußballplatz bekannt, da sein Sohn einige Jahre beim BV Garrel in der Jugend gespielt hat.



Nach seiner Ausbildung zum Steuerfachangestellten und einem anschließenden Studium der Betriebswirtschaft war er im Bereich Wirtschaftskriminalität im Polizeidienst tätig. Im Anschluss an einen verwaltungswissenschaftlichen Master-Abschluss an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin wechselte Thomas Höffmann an den Rechnungshof in Bremen, wo er mehrere Jahre als Prüfer tätig war.



Derzeit ist er Referatsleiter im Bremer Innenministerium, wo er direkt den dortigen Staatssekretär unterstützt.

Aufgrund seiner langjährigen beruflichen Erfahrung in Wirtschaft und Verwaltung, seiner offenen und persönlichen Art stehen die Mitglieder der Fraktionen uneingeschränkt hinter seiner Kandidatur. "Wir sehen in Thomas Höffmann einen Fachmann, der die Entwicklung in der gesamten Gemeinde Garrel voranbringen wird", hieß es in einer Pressemitteilung.