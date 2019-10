Auffahrunfall in Garrel: Auto landet im Graben

Auffahrunfall: Der Audifahrer schob den Mercedes in den Graben.Foto: Dennis Beeken

Garrel (den). Glück im Unglück hatten fünf Personen bei einem Verkehrsunfall am Sonntagvormittag auf der Schmählstraße in Garrel. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befuhr eine 24-jährige Frau mit ihren drei Kindern in einem Mercedes die Schmählstraße in Richtung Falkenberg. Dabei wollte sie links in einen Feldweg abbiegen.



Dies bemerkte ein 21-jähriger Audifahrer offenbar zu spät und fuhr auf den Mercedes auf. Durch den Aufprall landete dieser im Graben. Alle Beteiligten blieben nach ersten Einschätzungen unverletzt, wurden aber zur Sicherheit in ein Krankenhaus gebracht.



Im Einsatz waren das DRK mit zwei Rettungswagen sowie die Polizei. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10000 Euro.