Garrel: CDU-Mitglieder bekommen Auswahl

Wer wird neuer Bürgermeister?: Dirk Koopmann würde nicht Nein sagen. Die endgültige Entscheidung fällt frühestens am 1. Dezember. Foto: CDU Garrel

Von Thomas Vorwerk



Garrel. Die Urwahl der Garreler CDU für ihren Bürgermeisterkandidaten könnte doch spannender werden, als zunächst angenommen. Mit Dirk Koopmann steht ein weiterer potenzieller Bewerber um den Chefsessel im Garreler Rathaus parat. „Sollte mich jemand auf der Urwahl am 17. Oktober vorschlagen, werde ich die Verantwortung übernehmen“, sagte er im Gespräch mit der Münsterländischen Tageszeitung. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 5. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.