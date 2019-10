Mediziner zeichnen Sarah Raker aus

Stolze Preisträgerin: Über die Auszeichnung am Wochenende in Hannover freut sich Sarah Raker. Foto: Silvia Raker

Von Thomas Vorwerk



Garrel/Hannover. Mit ihrem noch jungen Unternehmen „AllergieSicher“ hat die Garrelerin Sarah Raker Kundschaft aus der gesamten Republik und sogar dem angrenzenden Ausland. Dass auch Mediziner auf sie aufmerksam würden, war also nur eine Frage der Zeit. Dass sie aber am Wochenende mit dem „Deutschen Allergie-Award“ ausgezeichnet wird, damit hatte die junge Frau nicht gerechnet. „Das ist ein Preis, den sonst nur große Firmen bekommen“, weiß die Buchautorin. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 1. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.