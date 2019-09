Durch und durch Garreler: Martin Backhaus möchte Bürgermeister in seiner Heimatgemeinde werden. Eine andere Kommune käme für ihn auch nicht infrage. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Garrel. Viele Anrufe hat Martin Backhaus nach seiner Nominierung zum Bürgermeisterkandidaten für die Garreler CDU bekommen. Nachrichten über Whatsapp fehlten ebenso wenig und sogar sein ehemaliger Klassenlehrer hat sich bei dem 47-Jährigen gemeldet und ihn beglückwünscht. Hinzu kamen für den Versicherungsmakler viele Termine, sodass es ein langer Arbeitstag wurde.



Nicht ungewöhnlich, und sollte er ins Garreler Rathaus einziehen, wird sich daran auch nichts ändern. „Eine 35-Stunden-Woche kenne ich nicht", sagt Backhaus. Als Verwaltungsexperte fühlt er sich zudem bestens gerüstet für die anstehenden Aufgaben.