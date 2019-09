Garrel: Martin Backhaus will Bürgermeister werden

Foto: Backhaus

Garrel (sho).Martin Backhaus aus Garrel will Bürgermeister in seiner Heimatgemeinde werden. Das hat CDU-Gemeindeverbandsvorsitzende Christoph Penning am Mittwochabend mitgeteilt.



Der 47-jährige Garreler hat sich bei der CDU um eine Kandidatur beworben. Der erweiterte Vorstand der CDU Garrel hat dem Vorschlag der parteiinternen Findungskommission zugestimmt und Backhaus für die Urwahl am 17. Oktober nominiert.



„Wir freuen uns, mit Martin Backhaus einen unabhängigen, bürgernahen Kandidaten gefunden zu haben, der mehr als 20 Jahre Verwaltungserfahrung hat, der die Arbeit mit dem Rat und Fraktionen und ebenso die Privatwirtschaft als Selbstständiger kennt“, so CDU-Vorsitzender Christoph Penning. Mehr dazu lesen Sie vorab exklusiv in der MT-App.