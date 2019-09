Musiker schlugen auf alles ein

mmer im Rhythmus: Selbst aus Mülltonnen holten die Musiker einen starken Klang heraus. Foto: hub

Garrel (hub). Der Name "Fantastic Sound Orchester" ist Programm, neben altbekannten Stücken ist die Dirigentin Christine Niemöller immer auf der Suche nach neuen Stücken. Das zeigte sich auch am Samstag, als die Musiker zu einem Drum-Konzert einluden.

Die Flöten wurden gar nicht erst ausgepackt, bespielt wurden ausschließlich Schlagzeuginstrumente. Mehr dazu esen Sie in der Ausgabe vom 23. September – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.