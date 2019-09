Hochamt um 10.45 Uhr in Garrel fällt weg

Gottesdienstzeiten ändern sich

Emotionales Thema: Michaela Möllmann und Pfarrer Paul Horst wissen um die Enttäuschung zahlreicher Gottesdienstbesucher.Foto: Hoff

Von Sandra Hoff



Garrel. Die Katholiken der Gemeinde Garrel müssen sich ab 1. November auf neue Gottesdienstzeiten einstellen. Aus personellen Gründen. Pfarrer Aby wird seinen Dienst Ende Oktober in der Pfarrei St. Johannes Baptist in Garrel beenden. Der indische Geistliche geht zum 1. November nach Wildeshausen, wo er in der Pfarrgemeinde St. Peter als Priester tätig sein wird. „Weil es für Aby keinen Nachfolger geben wird, sind Pater Thomas und ich jetzt nur noch zu zweit“, erläutert Pfarrer Paul Horst. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 20. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.