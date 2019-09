Ampel soll Kindern mehr Sicherheit geben

Symbolfoto: dpa

Von Sandra Hoff



Garrel. Im Kreuzungsbereich Im Fange/Immenstraße – direkt auf der Höhe der St.-Johannes-Kindertagesstätte – soll eine Dunkelampel errichtet werden; da sind sich die Mitglieder des Garreler Planungssauschusses einig. Kosten: 20000 Euro. Einstimmig votierten sie dafür. Die finale Enrscheidung trifft der Rat am Montag, 23. September .



Hintergrund: Die SPD-Fraktion hatte im vergangenen Jahr – aufgrund der Umleitungssituation im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen der B 72 – gefordert, an der oben genannten Kreuzung eine Dunkelampel aufstellen zu lassen. Der Antrag wurde seinerzeit von allen weiteren Fraktionen im Rat befürwortet. Vor allem für Kinder, die zur Kita, zur Bushaltestelle an der Böseler Straße, zur Grundschule oder zur Oberschule müssen, sollte das Überqueren der Kreuzung sicherer gemacht werden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 19. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

