Breitbandausbau kostet 2,7 Millionen Euro

Schnelles Internet ist Mangelware: Fördergelder fließen nur in unterversorgte Bereiche mit verfügbaren Übertragungsraten unter 30 Mbit pro Sekunde. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Von Sandra Hoff



Garrel. Egal, ob 4G oder Glasfaser: In Deutschland läuft die Abdeckung mit schnellem Internet nur schleppend voran, „wir sind zu langsam für die Weltspitze; im internationalen Ländervergleich landen wir auf Platz 25“, sagte Dirk Gehrmann vom Landkreis Cloppenburg am Dienstagabend auf der Planungsausschusssitzung der Gemeinde Garrel. 600 Haushalte in Garrel sind unterversorgt: 2, 7 Millionen Euro muss die Gemeinde in die Hand nehmen, um den Breitbandausbau voranzutreiben. Fördergelder gibt´s vom Bund, Land und vom Landkreis Cloppenburg. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 19. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

