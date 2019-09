Seepferdchen und dann Geld zurück

Foto: Federico Gambarini/dpa

Garrel (sho). „Schwimmen sollte genauso selbstverständlich sein wie Laufen“, sagte Christoph Penning (CDU) auf der Sitzung des Familien- und Sportausschusses der Gemeinde Garrel – und ergänzte: „Es handelt sich dabei um eine Grundfertigkeit.“ Deswegen fordert die CDU Garrel die Kostenübernahme der Schwimmkurse durch die Gemeinde, vorausgesetzt, die Kinder und Jugendlichen beenden den Kurs mit dem „See-

pferdchen“. Die Teilnahme an einem Schwimmkurs kostet 60 Euro. Jetzt soll der Rat entscheiden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 18. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.