Gemeinde greift Musikverein unter die Arme

Von Sandra Hoff



Garrel. Seit mehr als einem Jahr bereitet sich der Garreler Musikverein auf sein 100-jähriges Bestehen im Mai nächsten Jahres vor. Jetzt hat sich auch der Kultur- und Sportausschuss der Gemeinde Garrel mit dem runden Geburtstag beschäftigt.



Weil das Jubiläum im Rahmen des Kreismusikfests (20./21. Mai) gefeiert werden soll, benötigt der Musikverein die Unterstützung der Kommune, um gemeindliche Plätze und Räume nutzen zu können – im Gespräch ist beispielsweise der Festplatz, der für das jährliche Schützenfest der St.-Johannes-Schützengilde zur Verfügung steht. Der Verein braucht die Fläche vom 18. bis 22 Mai. – „wegen des Auf- und Abbaus", heißt es in dem entsprechenden Antrag, der bei der Gemeinde eingegangen ist.