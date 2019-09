Kunsthandwerk kommt bei Besuchern an

Garreler feiern ihren „neuen“ Freimarkt

Hoffen auf Schnäppchen: Beim Flohmarkt wurde gehandelt und gefeilscht. Foto: Yvonne Högemann

Von Yvonne Högemann



Garrel. Als „Mammutprogramm" bezeichnete Michael Wendeln, Vorsitzender des Handels- und Gewerbevereins, den Garreler Freimarkt bei seiner Eröffnungsrede und bedankte sich bei „Mastermind Sonja Schmidt" vom Organisationsteam für die vielen Arbeitsstunden, die sie mit ihrem Team in das Fest investiert habe. Stellvertretender Bürgermeister Stefan Meyer freute sich indes, dass der Freimarkt Garrel wieder ein „Aushängeschild für die Gemeinde Garrel" sei. „Die Stimmung am Samstagabend war bestens, das Konzept ist voll aufgegangen", freut sich Sonja Schmidt.