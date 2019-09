„Verwundete Gazellen“ holen Staffelsieg

Früh übt sich: Auch die Jüngsten durften beim Bambinilauf an den Start gehen. Foto: Yvonne Högemann

Von Yvonne Högemann



Garrel. Auch die 14. Auflage des Freimarktslaufs bot wieder sportliche Spitzenleistungen und eine „super Beteiligung. Finale Zahlen zur Beteiligung können wir leider erst in den kommenden Tagen liefern“, erklärt Volker Herrmann. Begleitet von Hunderten von Zuschauern gingen mehr als 100 Jungen und Mädchen im Kindergartenalter über die 400 Meter auf die Strecke an der Hauptstraße. Viktoria Ahmadu kam als erstes Mädchen über die Ziellinie, erster Junge war Lukas Albrecht. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 16. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.