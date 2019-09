Blühstreifen säumen den Fenchel

Natur pur: Klaus Grote (im Vordergrund) erklärt der Garreler Gruppe „Mann Ü60“ den ökologischen Anbau von Fenchel. Foto: Hubert Looschen

Von Hubert Looschen



Beverbruch. Klaus Grote treibt bei der Bewirtschaftung seines Hofes die Nachhaltigkeit um. „Konnte man früher noch mit 1500 Mastschweinen den Lebensunterhalt bestreiten, wurden es bald 4500“, erklärt der Landwirtschaftsmeister. Immer mehr und größer, das wollte er nicht mehr. Vor acht Jahren besuchte er ein Seminar zum Thema Nachhaltigkeit und lernte dort einen Hessen kennen. Aus der Bekanntschaft ergab sich eine neue Entwicklung seiner Strategie. Er verlagerte seinen Produktionsschwerpunkt auf Heil- und Gewürzpflanzen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 14. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.