Aufgehobenes Urteil soll Frieden stiften

Symbolfoto: dpa

Garrel/Oldenburg (ma). Eingestellt ohne Auflagen hat das Oldenburger Landgericht am Donnerstag das Verfahren wegen vorsätzlicher Körperverletzung gegen einen Familienvater (48) aus Garrel. Damit hob die Berufungskammer ein früheres Urteil des Amtsgerichtes in Cloppenburg wieder auf. Das hatte den Garreler in einem ersten Prozess um die Sache noch im Sinne der Anklage schuldig gesprochen und zu einer Geldstrafe von 2000 Euro verurteilt.



Neu war jetzt , dass die Ex-Frau des Angeklagten einräumte, an der Eskalation am Tattag mit verantwortlich gewesen zu sein. Ein Interesse an einer Verurteilung des Angeklagten hatte sie nicht.