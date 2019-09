Pastrami-Sandwich und Wagyu-Burger

Stöbern und feilschen: Am Sonntagvormittag dürfen sich Freimarktsbesucher auf den Flohmarkt freuen. Archivfoto: Yvonne Högemann

Von Yvonne Högemann



Garrel. Seit Monaten ist Sonja Schmidt mit der Organisation beschäftigt und freut sich über rund 15 Aussteller, die ihre kulinarischen Kreationen am Samstag, 14., und Sonntag, 15. September, jeweils ab 12 Uhr, präsentieren. Die Wagen kommen aus dem ganzen Land angerollt. Auf dem Busbahnhof der Oberschule wird gebraten, gedämpft, gekocht und geräuchert. Die Angebote der Street Food-Trucks reichen vom Wagyu-Burger ­über Pasta mit verschiedenen Saucen bis hin zu Pastrami-Sandwiches und Pulled Pork. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 12. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.