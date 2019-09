Schon 700 Sportler haben sich angemeldet

Ein eingespieltes Team: Ulli Reinelt, Matthias Schäfer, Frank Langfermann, Ludger Wiese und Volker Herrmann (von links) organisieren den Garreler Freimarktslauf. Foto: Yvonne Högemann

Von Yvonne Högemann



Garrel. Nach dem Lauf ist vor dem Lauf: Nach dieser Devise handeln Volker Herrmann, Frank Langfermann, Matthias Schäfer und Ludger Wiese seit 14 Jahren. Das gut eingespielte Team hat im Jahr 2006 – damals war auch Frank Dicke dabei – den Garreler Freimarktslauf ins Leben gerufen. Seitdem sind sie zwölf Monate im Jahr mit dem Event beschäftigt. Für den 14. Garreler Freimarktslauf am kommenden Samstag, 14. September, liegen bislang rund 700 Anmeldungen vor. Der Zehn-Kilometer-Hauptlauf stellt den Höhepunkt des Freimarktslaufs dar. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 11. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.