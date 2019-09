Motorradfahrer schwer verletzt

Symbolfoto: Bänsch

Garrel (mab). Ein Motorradfahrer ist am Samstagabend bei einem Unfall in Garrel schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, passierte der Unfall gegen 19 Uhr auf der Bahnhofstraße. Demnach wollte dort ein 21-Jähriger aus Emstek mit seinem 3er BMW wenden. Bei diesem Manöver übersah er offenbar das Motorrad. Der Fahrer - ein 36-Jähriger aus Garrel - konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren. Er stieß mit dem BMW zusammen und wurde durch den Aufprall schwer verletzt.