Tweeler Kinder laufen für sauberes Wasser

Runde um Runde: Die Grundschüler laufen, damit Menschen in Entwicklungsländern sauberes Trinkwasser erhalten.Foto: Hoff

Von Sandra Hoff

Garrel. Eine Stunde lang liefen die Jungen und Mädchen der Grundschule Tweel unter dem Motto „Wasser ist ein Schatz“ 400 Meter lange Runden auf dem Garreler Sportplatz. 62 Schüler gingen an den Start. Vorab hatten sich die Kinder Sponsoren gesucht, die ihnen in der kommenden Woche einen bestimmten Betrag für jede gelaufene Runde auszahlen.

Die meisten hatten Eltern, Großeltern oder Nachbarn dazu auserkoren. Damit niemand schummeln konnte, gab es nach jeder gelaufenen Runde einen Stempel.