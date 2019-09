Künstlerin verlost Tanzpaar für guten Zweck

Freimarkt: Tegenkamp malt Kunstwerk zu Ende

Bei der Arbeit: Katharina Tegenkamp hat ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht.Foto: © Tegenkamp

Von Sandra Hoff



Garrel. Katharina Tegenkamp hält dem Kunst- und Handwerkermarkt in Garrel die Treue. Bereits zum dritten Mal präsentiert sie auf dem Freimarkt ihre farbenfrohe Kunst – dabei ist sie mittlerweile weit über die Grenzen Garrels bekannt. Nach erfolgreichen Ausstellungen – wie etwa in Lingen, Greven, Oldenburg oder in Rees am Niederrhein – wird die 31-Jährige am Freimarkts-Sonntag, 15. September, ab 11 Uhr zwei ihrer Werke live zu Ende malen. Dabei lässt sie interessierte Besucher Schritt für Schritt an ihrem Schaffen teilhaben. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 7. September – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.