Zwei Verletzte nach Auffahrunfall in Garrel

Foto: Beeken

Von Dennis Beeken



Garrel. Bei einem Verkehrsunfall im Garreler Ortskern wurden am späten Donnerstagnachmittag zwei Personen leicht verletzt. Ein 41-jähriger Mann aus Garrel wollte nach ersten Erkenntnissen der Polizei am Unfallort mit seinem VW-Polo von der Kaiforter Straße aus kommend auf die Hauptstraße auffahren. Dies bemerkte ein 20-jähriger Audi-Fahrer aus Garrel zu spät und fuhr dem Polo hinten auf. Im Einsatz waren zwei Rettungswagen des Deutschen Roten Kreuzes. Diese brachten die beiden leicht verletzten Personen in ein Krankenhaus. An den Autos entstand ein erheblicher Sachschaden.