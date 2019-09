Tausende feiern 100 Jahre Falkenberg

Jubiläumstage überzeugen auf ganzer Linie

Jubiläumswagen: Die Frauen-MC Falkenberg bildete die St.-Maria-Königin-Kirche nach. Fotos: Sandra Hoff

Von Sandra Hoff



Falkenberg. Ein Dorf im Ausnahmezustand – anders lassen sich die vergangenen beiden Tage nicht beschreiben: Rund 650 Einwohner hat Falkenberg – mehr als das Doppelte an Besuchern war gestern zum Höhepunkt der 100-Jahr-Feier – zum großen Festumzug – in die Bauerschaft gekommen, um mit den Einwohnern zu feiern, zu jubeln und auf den Straßen zu tanzen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 2. September – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.