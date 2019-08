Idyllisch zwischen Baumreihen entlang

Auf dem Weg in die Pause: Im 2001 eröffneten Dorfpark Garrel hatte MT-Redakteur Til Bettenstaedt Gelegenheit, auf einer Bank die Beine hochzulegen und zu entspannen. Foto: Hoff

Von Til Bettenstaedt



Garrel. Okay, der Start verläuft holprig, der Zustand der Korsorsstraße in Bösel ist alles andere als „popo-freundlich". Ich habe mich beim MT-Radtour-Check für die „Alleenroute" entschieden. Ursprünglich führt diese von Garrel über Bösel, Petersdorf und Nikolausdorf zurück nach Garrel, ich aber starte in Bösel. 30,2 Kilometer gilt es an diesem Mittwochnachmittag während des Rundkurses zu absolvieren. Die äußeren Bedingungen sind optimal – die Sonne scheint, es ist nahezu windstill.